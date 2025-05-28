В Литве более миллиона евро помощи ЕС для украинских беженцев ошибочно получили не украинцы

Более миллиона евро из средств Европейского Союза, предназначенных для поддержки украинских беженцев в Литве, были ошибочно распределены гражданам других стран, в частности россии и беларуси. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, передает УНН.

Детали

Министерство социального обеспечения и труда Литвы начало внутреннее расследование после того, как выяснилось, что поддержка ЕС, предназначенная для украинцев, поступила гражданам 43 других стран, таких как Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, которые имели вид на жительство в Литве.

Агентство Европейского социального фонда (ESFA), которое администрировало проект, 13 мая подтвердило увольнение своего директора Лины Невинскиене. Исполняющей обязанности директора назначена Аудроне Алишаускене. Однако агентство утверждает, что согласно действовавшим на тот момент правилам, поддержка могла быть законно распространена на другие социально уязвимые группы беженцев, а не только на украинцев.

Между 2022 и 2023 годами ЕС выделил почти 17 миллионов евро на проект "Поддержка беженцев войны из Украины". Помощь включала продукты питания, средства гигиены, лекарства, юридические услуги, курсы литовского языка и субсидированное трудоустройство.

Лидеры девяти стран ЕС призвали пересмотреть Европейскую конвенцию по правам человека из-за трудностей с депортацией мигрантов

Но Государственная аудиторская служба обнаружила, что 813 человек, получивших эти средства, не были гражданами Украины, а следовательно, не имели права на указанную поддержку из средств ЕС. Среди получателей были граждане россии и беларуси – это открытие, которое, как сообщается, вызвало возмущение в правительственных кругах Литвы.

Этого не должно было произойти. Мы проводим внутренний аудит, чтобы определить, как это произошло – сказала вице-министр социального обеспечения и труда Рита Григалене.

Среди получателей помощи 813 человек не относятся к целевой группе поддержки украинских беженцев войны. Среди них были граждане россии. Поэтому мы пришли к выводу, что эти расходы не должны финансироваться Европейской Комиссией - сказала глава Департамента аудита инвестиций ЕС Государственного аудиторского управления Раса Вирганавичене.

На прошлой неделе аудиторский комитет Сейма был проинформирован о выводах проверки. Офис Генерального аудитора обратился с требованием вернуть неправильно распределенные средства.

ESFA отрицает цифру, установленную Государственным аудиторским управлением, утверждая, что только 484 человека получили финансовую поддержку ошибочно. Агентство утверждает, что действовавшие на тот момент правила позволяли участие в определенных мероприятиях, таких как языковые курсы и субсидированная занятость, любым социально уязвимым лицам, независимо от национальности, при условии, что они имели законное право на проживание в Литве.

Тем не менее, министерство подтвердило, что исполнитель проекта, Служба занятости Литвы, будет обязана вернуть средства в установленные сроки.

Напомним

По состоянию на 31 марта текущего года чуть более 4,26 миллиона украинцев, которые вынуждены были выехать из Украины в результате российской агрессии, получили статус временной защиты в странах ЕС.