У Литві понад мільйон євро допомоги ЄС для українських біженців помилково отримали не українці

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:43 • 3018 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 30700 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 26832 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

05:00 • 50234 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 118456 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 104038 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 105288 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 156337 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 227820 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 187862 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
74%
745мм
Популярнi новини

"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною

28 травня, 01:07 • 22038 перегляди

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 28959 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 28845 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

28 травня, 02:42 • 26462 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 13717 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

05:00 • 50211 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 91946 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 98606 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 118436 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 207086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 10174 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 26694 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 33636 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 103014 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 104018 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

У Литві понад мільйон євро допомоги ЄС для українських біженців помилково отримали не українці

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

У Литві понад мільйон євро від ЄС, призначених для українських біженців, помилково отримали громадяни інших 43 країн, включаючи росіян та білорусів. Розпочато розслідування інциденту.

У Литві понад мільйон євро допомоги ЄС для українських біженців помилково отримали не українці

Понад мільйон євро із коштів Європейського Союзу, призначених для підтримки українських біженців у Литві, були помилково розподілені громадянам інших країн, зокрема росії та білорусі. Про це повідомляє литовський мовник LRT, передає УНН.

Деталі

Міністерство соціального забезпечення та праці Литви почало внутрішнє розслідування після того, як з'ясувалося, що підтримка ЄС, призначена для українців, надійшла громадянам 43 інших країн, таких як Узбекистан, Казахстан і Таджикистан, які мали посвідки на проживання в Литві.

Агентство Європейського соціального фонду (ESFA), яке адмініструвало проєкт, 13 травня підтвердило звільнення свого директора Ліни Невінскієне. Виконувачкою обов’язків директора призначено Аудроне Алішаускєне. Однак агентство стверджує, що згідно з чинними на той час правилами, підтримка могла бути законно поширена на інші соціально вразливі групи біженців, а не лише на українців.

Між 2022 та 2023 роками ЄС виділив майже 17 мільйонів євро на проєкт "Підтримка біженців війни з України". Допомога включала продукти харчування, засоби гігієни, ліки, юридичні послуги, курси литовської мови та субсидоване працевлаштування.

Лідери дев’яти країн ЄС закликали переглянути Європейську конвенцію з прав людини через труднощі з депортацією мігрантів23.05.25, 13:04 • 3196 переглядiв

Але Державна аудиторська служба виявила, що 813 людей, що отримали ці кошти, не були громадянами України, а отже, не мали права на вказану підтримку з коштів ЄС. Серед одержувачів були громадяни росії та білорусі – це відкриття, яке, як повідомляється, викликало обурення в урядових колах Литви.

Цього не мало статися. Ми проводимо внутрішній аудит, щоб визначити, як це сталося

– сказала віце-міністр соціального забезпечення та праці Ріта Грігалєне.

Серед отримувачів допомоги 813 осіб не належать до цільової групи підтримки українських біженців війни. Серед них були громадяни росії. Тому ми дійшли висновку, що ці витрати не повинні фінансуватися Європейською Комісією

- сказала голова Департаменту аудиту інвестицій ЄС Державного аудиторського управління Раса Вірганавічене.

Минулого тижня аудиторський комітет Сейму був проінформований про висновки перевірки. Офіс Генерального аудитора звернувся з вимогою повернути неправильно розподілені кошти.

ESFA заперечує цифру, встановлену Державним аудиторським управлінням, стверджуючи, що лише 484 особи отримали фінансову підтримку помилково. Агентство стверджує, що чинні на той час правила дозволяли участь у певних заходах, таких як мовні курси та субсидована зайнятість, будь-яким соціально вразливим особам, незалежно від національності, за умови, що вони мали законне право на проживання в Литві.

Тим не менш, міністерство підтвердило, що виконавець проєкту, Служба зайнятості Литви, буде зобов'язана повернути кошти у встановлені терміни.

Нагадаємо

Станом на 31 березня поточного року трохи більше 4,26 мільйона українців, які змушені були виїхати з України внаслідок російської агресії, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
Білорусь
Європейський Союз
Литва
Brent
$63.64
Bitcoin
$108,978.20
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.80
Золото
$3,347.61
Ethereum
$2,640.61