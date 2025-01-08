В Курахово продолжаются тяжелые бои, враг пытается развить наступление - ОСУВ "Хортица"

На Кураховском направлении продолжаются тяжелые бои, накануне российские войска активно штурмовали позиции Сил обороны в Курахово. На Краматорском и Торецком направлениях из-за атак армии РФ некоторые позиции украинских военных подверглись разрушениям. Об этом сообщили в среду в ОСУВ «Хортица», передает УНН.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление - говорится в сообщении ОСУВ «Хортица».

За прошедшие сутки наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении. Противник, преимущественно без применения бронетехники, проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд. Также враг штурмовал наши позиции в Лисовке, Даченском, Шевченко, Нововасильевке и Петропавловском. Силы обороны противостоят попыткам оккупантов реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке. При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Харьковском направлении штурмовые группы противника безуспешно пытались проводить штурмовые действия в районе Тихого. Для перемещения личного состава применил бронетехнику.

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На Купянском направлении враг атаковал неподалеку Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении также продолжались интенсивные боевые действия. Противник атаковал позиции Сил обороны в районе Первомайского, Надежды, Чернещины, Тернов и в Макеевке.

На Северском направлении враг проводил штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка. Успеха не имел, ухудшения тактического положения не допущено.

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