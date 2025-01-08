176 боев на фронте: где горячее всего и что происходит на курщине

176 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - на Покровском направлении и в Курской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 8 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 45 авиационных ударов, сбросил 93 КАБ, кроме того, привлек для поражения 2021 дрон-камикадзе. Также враг совершил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, по направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг четыре раза тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергиевки, Надежды, Першотравневого, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

На Сиверском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении, в некоторых случаях при поддержке авиации, враг девять раз атаковал населенный пункт Торецк.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.

Силы обороны отбили 25 атак позиций наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 21 штурм наших позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки состоялось 32 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск, в частности, шесть - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как отметили в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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