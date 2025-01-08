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176 боїв на фронті: де найгарячіше та що відбувається на курщині

176 боїв на фронті: де найгарячіше та що відбувається на курщині

Київ • УНН

 • 26466 перегляди

За минулу добу відбулося 176 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 41 атака. На Курщині зафіксовано 32 боєзіткнення та 146 ворожих обстрілів.

176 боїв сталося на фронті минулої доби, більшість - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 8 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 45 авіаційних ударів, скинув 93 КАБ, крім того, залучив для ураження 2021 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і пункт управління БпЛА російських загарбників", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, за напрямками ситуація така:

На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

Минулої доби на Торецькому напрямку, у деяких випадках за підтримки авіації, ворог дев’ять разів атакував населений пункт Торецьк.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 41 штурм агресора в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки.

Сили оборони відбили 25 атак позицій наших військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 21 штурм наших позицій у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми противника.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 32 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ, зокрема, шість - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначили у Генштабі, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

ЗСУ знищили понад 1600 окупантів за добу: нові втрати терористів08.01.25, 07:17 • 104236 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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