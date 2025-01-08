В Кураховому тривають важкі бої, ворог намагається розвинути наступ - ОСУВ "Хортиця"

На Курахівському напрямку тривають важкі бої, напередодні російські війська активно штурмували позиції Сил оборони в Кураховому. На Краматорському та Торецькому напрямках через атаки армії рф деякі позиції українських військових зазнали руйнування. Про це повідомили в середу в ОСУВ "Хортиця", передає УНН.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в Кураховому та в районах Дачного та Янтарного: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ - йдеться у повідомленні ОСУВ «Хортиця».

Протягом минулої доби найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку. Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд. Також ворог штурмував наші позиції в Лисівці, Даченському, Шевченко, Нововасилівці та Петропавлівському. Сили оборони протистоять намаганням окупантів реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Харківському напрямку штурмові групи противника безуспішно намагалися проводити штурмові дії в районі Тихого. Для переміщення особового складу застосував бронетехніку.

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На Куп’янському напрямку ворог атакував неподалік Голубівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку також тривали інтенсивні бойові дії. Противник атакував позиції Сил оборони в районі Першотравневого, Надії, Чернещини, Тернів та в Макіївці.

На Сіверському напрямку ворог проводив штурмові дії в населеному пункті Білогорівка. Успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

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