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В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по управлению полиции: есть пострадавшие, один человек уже госпитализирован

В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по управлению полиции: есть пострадавшие, один человек уже госпитализирован

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 07:35  •  891 просмотра

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Россия нанесла ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. Есть пострадавшие, разрушено админздание и повреждены частные дома, продолжаются поисково-спасательные работы.

В Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции, есть пострадавшие, есть разрушения админздания и повреждения частных домов, продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в пятницу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и в Национальной полиции, пишет УНН.

В результате ракетного удара по районному управлению полиции в Кривом Роге есть пострадавшие. Уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние - средней тяжести. Разрушено админздание, повреждены частные дома. На месте работают экстренные службы. Ищут под завалами людей

- написал Лысак в Telegram.

В Нацполиции подтвердили, что россияне ударили ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге, 

«Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом», - говорится в сообщении полиции в Telegram.

Продолжается поисково-спасательная операция.

Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: враг попал в админздание, под завалами могут быть люди27 сентября 2024, 06:51 • 5069 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
krivoi-rogКривой Рог