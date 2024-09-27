В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по управлению полиции: есть пострадавшие, один человек уже госпитализирован
Киев • УНН
Россия нанесла ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. Есть пострадавшие, разрушено админздание и повреждены частные дома, продолжаются поисково-спасательные работы.
В Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции, есть пострадавшие, есть разрушения админздания и повреждения частных домов, продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в пятницу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и в Национальной полиции, пишет УНН.
В результате ракетного удара по районному управлению полиции в Кривом Роге есть пострадавшие. Уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние - средней тяжести. Разрушено админздание, повреждены частные дома. На месте работают экстренные службы. Ищут под завалами людей
В Нацполиции подтвердили, что россияне ударили ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге,
«Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом», - говорится в сообщении полиции в Telegram.
Продолжается поисково-спасательная операция.
Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: враг попал в админздание, под завалами могут быть люди27 сентября 2024, 06:51 • 5069 просмотров