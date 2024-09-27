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У Кривому Розі росіяни завдали ракетний удар по управлінню поліції: є постраждалі, одну людину уже госпіталізовано

У Кривому Розі росіяни завдали ракетний удар по управлінню поліції: є постраждалі, одну людину уже госпіталізовано

Київ • УНН

 • 15117 перегляди

Росія завдала ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі. Є постраждалі, зруйнована адмінбудівля та пошкоджені приватні будинки, тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Дніпропетровській області російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі, є постраждалі, є руйнування адмінбудівлі та пошкодження приватних будинків, тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомили у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і у Національній поліції, пише УНН.

Внаслідок ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі є постраждалі. Вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості. Потрощена адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки. На місці працюють екстрені служби. Шукають під завалами людей

- написав Лисак у Telegram.

У Нацполіції підтвердили, що росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі, 

"Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч", - ідеться у повідомленні поліції у Telegram.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: ворог поцілив в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди27.09.24, 09:51 • 13801 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
kryvyi-rihКривий Ріг

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