В Крыму разбился российский военно-транспортный Ан-26: погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Минобороны РФ подтвердило смерть 6 членов экипажа и 23 пассажиров военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Причиной падения борта во время перелета называют техническую неисправность.

В Крыму разбился российский военно-транспортный Ан-26: погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира

Шесть членов экипажа и 23 пассажира российского военно-пассажирского самолета Ан-26, который накануне исчез с радаров над временно оккупированным Крымом, погибли. Эту информацию подтвердило министерство обороны страны-агрессора, информирует УНН.

Детали

Указывается, что место катастрофы лайнера найдено.

Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность

- сообщили в минобороны рф.

На месте аварии работает комиссия минобороны.

Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и 23 пассажира, находившиеся на борту, погибли

- говорится в сообщении.

Напомним

Связь с военно-транспортным Ан-26 была потеряна накануне около 18.00 по российскому времени. Самолет якобы выполнял "плановый перелет" над Крымом. Как сообщали в минобороны рф, поражающего воздействия на борт не было.

