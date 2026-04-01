В Крыму разбился российский военно-транспортный Ан-26: погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира
Киев • УНН
Минобороны РФ подтвердило смерть 6 членов экипажа и 23 пассажиров военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Причиной падения борта во время перелета называют техническую неисправность.
Шесть членов экипажа и 23 пассажира российского военно-пассажирского самолета Ан-26, который накануне исчез с радаров над временно оккупированным Крымом, погибли. Эту информацию подтвердило министерство обороны страны-агрессора, информирует УНН.
Детали
Указывается, что место катастрофы лайнера найдено.
Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность
На месте аварии работает комиссия минобороны.
Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и 23 пассажира, находившиеся на борту, погибли
Напомним
Связь с военно-транспортным Ан-26 была потеряна накануне около 18.00 по российскому времени. Самолет якобы выполнял "плановый перелет" над Крымом. Как сообщали в минобороны рф, поражающего воздействия на борт не было.
