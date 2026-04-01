В Крыму разбился российский военно-транспортный Ан-26: погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира

Шесть членов экипажа и 23 пассажира российского военно-пассажирского самолета Ан-26, который накануне исчез с радаров над временно оккупированным Крымом, погибли. Эту информацию подтвердило министерство обороны страны-агрессора, информирует УНН.

Детали

Указывается, что место катастрофы лайнера найдено.

Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность - сообщили в минобороны рф.

На месте аварии работает комиссия минобороны.

Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и 23 пассажира, находившиеся на борту, погибли - говорится в сообщении.

Напомним

Связь с военно-транспортным Ан-26 была потеряна накануне около 18.00 по российскому времени. Самолет якобы выполнял "плановый перелет" над Крымом. Как сообщали в минобороны рф, поражающего воздействия на борт не было.

Военно-транспортный самолет Ан-22 с экипажем разбился в россии