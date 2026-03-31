російський літак Ан-26 зник над Кримом під час планового перельоту: на борту перебувало 30 російських військових - ЗМІ

Над тимчасово окупованим Кримом втрачено зв'язок з російським літаком Ан-26 під час планового перельоту. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міноборони рф, інформує УНН.

Зазначається, що доля екіпажу наразі невідома.

Як уточнили у відомстві, вражаючого впливу на літак не було, до передбачуваного району події попрямували пошуково-рятувальні групи - йдеться у повідомленні.

За інформацією росЗМІ, на борту літака перебувало 30 російських військових.

У вересні спецпризначенці ГУР МО України спалили два транспортні літаки Ан-26 та вразили берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1" у тимчасово окупованому Криму.

