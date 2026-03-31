российский самолет Ан-26 исчез над Крымом во время планового перелета: на борту находилось 30 российских военных - СМИ
Киев • УНН
В минобороны рф сообщили о потере связи с воздушным судном над полуостровом. Судьба экипажа неизвестна, по данным СМИ, на борту находилось 30 военных рф.
Над временно оккупированным Крымом потеряна связь с российским самолетом Ан-26 во время планового перелета. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на минобороны рф, информирует УНН.
Отмечается, что судьба экипажа пока неизвестна.
Как уточнили в ведомстве, поражающего воздействия на самолет не было, в предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы
По информации росСМИ, на борту самолета находилось 30 российских военных.
В сентябре спецназовцы ГУР МО Украины сожгли два транспортных самолета Ан-26 и поразили береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1" во временно оккупированном Крыму.
