российский самолет Ан-26 исчез над Крымом во время планового перелета: на борту находилось 30 российских военных - СМИ

Над временно оккупированным Крымом потеряна связь с российским самолетом Ан-26 во время планового перелета. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на минобороны рф, информирует УНН.

Отмечается, что судьба экипажа пока неизвестна.

Как уточнили в ведомстве, поражающего воздействия на самолет не было, в предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы - говорится в сообщении.

По информации росСМИ, на борту самолета находилось 30 российских военных.

В сентябре спецназовцы ГУР МО Украины сожгли два транспортных самолета Ан-26 и поразили береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1" во временно оккупированном Крыму.

