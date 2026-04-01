У Криму розбився російський військово-транспортний Ан-26: загинули 6 членів екіпажу та 23 пасажири

Шість членів екіпажу та 23 пасажири російського військово-пасажирського літака Ан-26, який напередодні зник з радарів над тимчасово окупованим Кримом, загинули. Цю інформацію підтвердило міністерство оборони країни-агресора, інформує УНН.

Вказується, що місце катастрофи лайнера знайдено.

Попередня причина катастрофи - технічна несправність - повідомили в міноборони рф.

На місці аварії працює комісія міноборони.

Пошуково-рятувальною групою виявлено місце катастрофи літака Ан-26. За доповіддю з місця, шість членів екіпажу і 23 пасажири, що перебували на борту, загинули - йдеться у повідомленні.

Зв'язок із військово-транспортним Ан-26 було втрачено напередодні близько 18.00 за російським часом. Літак нібито виконував "плановий переліт" над Кримом. Як повідомляли в міноборони рф, вражаючого впливу на борт не було.

