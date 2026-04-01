У Криму розбився російський військово-транспортний Ан-26: загинули 6 членів екіпажу та 23 пасажири
Київ • УНН
Міноборони рф підтвердило смерть 6 членів екіпажу та 23 пасажирів військово-транспортного літака Ан-26 у Криму. Причиною падіння борту під час перельоту називають технічну несправність.
Шість членів екіпажу та 23 пасажири російського військово-пасажирського літака Ан-26, який напередодні зник з радарів над тимчасово окупованим Кримом, загинули. Цю інформацію підтвердило міністерство оборони країни-агресора, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що місце катастрофи лайнера знайдено.
Попередня причина катастрофи - технічна несправність
На місці аварії працює комісія міноборони.
Пошуково-рятувальною групою виявлено місце катастрофи літака Ан-26. За доповіддю з місця, шість членів екіпажу і 23 пасажири, що перебували на борту, загинули
Нагадаємо
Зв'язок із військово-транспортним Ан-26 було втрачено напередодні близько 18.00 за російським часом. Літак нібито виконував "плановий переліт" над Кримом. Як повідомляли в міноборони рф, вражаючого впливу на борт не було.
Військово-транспортний літак Ан-22 з екіпажем розбився в росії09.12.25, 11:43 • 4605 переглядiв