Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
85%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Сергій Ребров
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo31 березня, 11:59 • 22775 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto31 березня, 11:46 • 20413 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 51373 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 40913 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 35580 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

У Криму розбився російський військово-транспортний Ан-26: загинули 6 членів екіпажу та 23 пасажири

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Міноборони рф підтвердило смерть 6 членів екіпажу та 23 пасажирів військово-транспортного літака Ан-26 у Криму. Причиною падіння борту під час перельоту називають технічну несправність.

У Криму розбився російський військово-транспортний Ан-26: загинули 6 членів екіпажу та 23 пасажири

Шість членів екіпажу та 23 пасажири російського військово-пасажирського літака Ан-26, який напередодні зник з радарів над тимчасово окупованим Кримом, загинули. Цю інформацію підтвердило міністерство оборони країни-агресора, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що місце катастрофи лайнера знайдено.

Попередня причина катастрофи - технічна несправність

- повідомили в міноборони рф.

На місці аварії працює комісія міноборони.

Пошуково-рятувальною групою виявлено місце катастрофи літака Ан-26. За доповіддю з місця, шість членів екіпажу і 23 пасажири, що перебували на борту, загинули

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Зв'язок із військово-транспортним Ан-26 було втрачено напередодні близько 18.00 за російським часом. Літак нібито виконував "плановий переліт" над Кримом. Як повідомляли в міноборони рф, вражаючого впливу на борт не було.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПодії
Техніка
Війна в Україні
Крим