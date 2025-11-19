В Крыму прогремели взрывы 19 ноября: их услышали в Новофедоровке и Симферополе, движение через Керченский пролив приостановлено
В среду, 19 ноября, в районе аэродрома Саки во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Также сообщается о взрывах в Симферополе и приостановке движения по Керченскому мосту.
Подробности
Аэродром Саки расположен в населенном пункте Новофедоровка: он используется подразделениями черноморского флота с советских времен. На видео слышны взрывы, сообщается о пролете российской авиации и "работе" ПВО.
Также интернет-паблики Крыма сообщают и о взрывах в Симферополе. Приостановлено движение в обе стороны по мосту через Керченский пролив.
Других сведений пока нет.
Напомним
В начале ноября крупнокалиберные пули снарядов российской ПВО попали в фасад и остекление 8-го этажа клинической больницы им. Н.А. Семашко в Симферополе. Это произошло во время отражения атаки украинских дронов на нефтебазу в поселке Битумное.