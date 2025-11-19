У Криму пролунали вибухи 19 листопада: їх почули в Новофедорівці і Сімферополі, рух через Керченську протоку призупинено
Київ • УНН
У середу, 19 листопада, в районі аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Також повідомляється про вибухи у Сімферополі та призупинення руху Керченським мостом.
У середу, 19 листопада, в районі аеродрому Саки у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.
Деталі
Аеродром Саки розташований в населеному пункті Новофедорівка: він використовується підрозділами чорноморського флоту з радянських часів. На відео чутно вибухи, повідомляється про проліт російської авіації і "роботу" ППО.
Також інтернет-пабліки Криму повідомляють і про вибухи у Сімферополі. Призупинено рух в обидва боки мостом через Керченську протоку.
Інших відомостей наразі немає.
Нагадаємо
На початку листопада великокаліберні кулі снарядів російської ППО влучили у фасад та скління 8-го поверху клінічної лікарні ім. М.А. Семашка в Сімферополі. Це сталось під час відбиття атаки українських дронів на нафтобазу в селищі Бітумне.