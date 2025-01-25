В Крыму было громко: оккупанты утверждают о сбитии 11 дронов
Киев • УНН
В оккупированном Крыму раздавались взрывы. Российское минобороны утверждает, что сбило 11 беспилотников над Черным морем.
Во временно оккупированном Крыму утром было громко, российское минобороны утверждают о сбитии 11 дронов, пишет УНН.
Детали
"В Евпатории и Саках раздаются взрывы, стреляют зенитки, сообщают подписчики. Над селом Лозовое (Симферопольский район) замечен БПЛА", - сообщил после 10 часов телеграм-канал "Крымский ветер".
Указано, что рейд в Севастополе был перекрыт по распоряжению мо рф.
Впоследствии в мо рф заявили, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья оккупированного Крыма.
Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"15.01.25, 00:46 • 29551 просмотр