У Криму було гучно: окупанти стверджують про збиття 11 дронів

У тимчасово окупованому Криму вранці було гучно, російське міноборони стверджують про збиття 11 дронів, пише УНН.

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"У Євпаторії та Саках лунають вибухи, стріляють зенітки, повідомляють підписники. Над селом Лозове (Сімферопольський район) помічено БПЛА", - повідомив після 10 годин телеграм-канал "Крымский ветер".

Вказано, що рейд у Севастополі було перекрито за розпорядженням мо рф.

Згодом у мо рф заявили, що їхня ППО нібито перехопила та знищила 11 безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря біля узбережжя окупованого Криму.

Окупанти почали ще більше посилювати ППО в окупованому Криму - "АТЕШ"