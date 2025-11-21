В кремле заявили, что москва не получала мирный план Трампа по Украине
Киев • УНН
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что москва не получала план мирного урегулирования по Украине, однако контакты с США продолжаются. Он подчеркнул, что Зеленскому "лучше договариваться именно сейчас, чем потом".
москва не получала план мирного урегулирования по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
москва официально ничего не получала, предметного обсуждения пунктов не было
По его словам, сейчас предметно ничего не обсуждается, но контакты с США продолжаются.
При этом песков подчеркнул, что Зеленскому "лучше договариваться и делать это именно сейчас, чем потом".
Европа спешит ответить на мирный план США и России «кризисной встречей» в субботу — FT21.11.25, 13:38 • 754 просмотра
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.