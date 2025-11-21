У кремлі заявили, що москва не отримувала мирний план Трампа щодо України

москва не отримувала план мирного врегулювання щодо України. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

москва офіційно нічого не отримувала, предметного обговорення пунктів не було - заявив пєсков, коментуючи повідомлення про план США щодо України.

За його словами, зараз предметно нічого не обговорюється, але контакти зі США продовжуються.

При цьому пєсков підкреслив, що Зеленському "краще домовлятися і робити це саме зараз, ніж потім".

Європа поспішає відповісти на мирний план США та росії з "кризовою зустріччю" у суботу - FT

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що план завершення війни в Україні, який підтримує Дональд Трамп, постійно змінюється, але він є хорошим для обох сторін. США працюють над його реалізацією та ведуть переговори з Україною та росією.