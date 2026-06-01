В кремле сравнили задержание танкера Tagor ВМС Франции с пиратством
Киев • УНН
Песков назвал незаконным задержание французскими ВМС подсанкционного судна Tagor. Это третий случай остановки танкера теневого флота РФ за год.
В кремле назвали задержание французскими ВМС танкера Tagor, который находится под санкциями и связывается с российским "теневым флотом", незаконным и якобы "граничащим с пиратством". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
"Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны с тем, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", — заявил официальный представитель кремля дмитрий песков.
Дополнение
Танкер Tagor, находящийся под международными санкциями, был задержан в Атлантическом океане в воскресенье утром, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. В Великобритании (которая ввела санкции в отношении судна в феврале) Tagor относят к российскому "теневому флоту".
Капитан танкера, по предварительным данным, — гражданин россии, передает ТАСС со ссылкой на посольство рф в Париже. Французская сторона не уведомила дипломатическую миссию о действиях в отношении танкера, добавили в посольстве.
Это уже третий случай с начала года, когда Франция задерживает судно, подозреваемое в причастности к российскому "теневому флоту".
