В кремле сравнили задержание танкера Tagor ВМС Франции с пиратством

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Песков назвал незаконным задержание французскими ВМС подсанкционного судна Tagor. Это третий случай остановки танкера теневого флота РФ за год.

В кремле назвали задержание французскими ВМС танкера Tagor, который находится под санкциями и связывается с российским "теневым флотом", незаконным и якобы "граничащим с пиратством". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

"Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны с тем, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", — заявил официальный представитель кремля дмитрий песков.

Дополнение

Танкер Tagor, находящийся под международными санкциями, был задержан в Атлантическом океане в воскресенье утром, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. В Великобритании (которая ввела санкции в отношении судна в феврале) Tagor относят к российскому "теневому флоту".

Капитан танкера, по предварительным данным, — гражданин россии, передает ТАСС со ссылкой на посольство рф в Париже. Французская сторона не уведомила дипломатическую миссию о действиях в отношении танкера, добавили в посольстве.

Это уже третий случай с начала года, когда Франция задерживает судно, подозреваемое в причастности к российскому "теневому флоту".

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Великобритания