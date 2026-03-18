В Краматорске из-за атаки рф восемь раненых, среди них двое детей

В Краматорске Донецкой области в результате атаки рф ранены восемь мирных жителей, среди которых двое детей, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 17 марта в период с 22:20 по 22:46 войска рф дважды атаковали Краматорск. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка.

"В результате обстрелов в своих домах получили телесные повреждения пять женщин и мужчина в возрасте от 30 до 72 лет, а также мальчики 5 и 14 лет", - указали в прокуратуре.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы, контузия. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. "Самый младший ребенок госпитализирован для наблюдения в реанимацию", - говорится в сообщении.

Повреждены 2 многоквартирных и 26 частных домов и 3 автомобиля.

Тип вооружения устанавливается.

