В Краматорске из-за атаки рф восемь раненых, среди них двое детей
Киев • УНН
В Краматорске из-за двойной атаки рф ранены шестеро взрослых и двое детей. Повреждено 28 домов, самый младший ребенок находится в реанимации.
В Краматорске Донецкой области в результате атаки рф ранены восемь мирных жителей, среди которых двое детей, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 17 марта в период с 22:20 по 22:46 войска рф дважды атаковали Краматорск. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка.
"В результате обстрелов в своих домах получили телесные повреждения пять женщин и мужчина в возрасте от 30 до 72 лет, а также мальчики 5 и 14 лет", - указали в прокуратуре.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы, контузия. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. "Самый младший ребенок госпитализирован для наблюдения в реанимацию", - говорится в сообщении.
Повреждены 2 многоквартирных и 26 частных домов и 3 автомобиля.
Тип вооружения устанавливается.
