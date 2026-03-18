128 из 147 российских дронов уничтожены за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 147 дронов, 128 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 марта (с 18:00 17 марта) противник атаковал 147 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Генштаб заявляет о ликвидации 1710 российских военных за сутки