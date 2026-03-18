Генштаб заявляет о ликвидации 1710 российских военных за сутки

По состоянию на 18 марта 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 282 570 человек. За сутки ликвидировано еще 1 710 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

За последние сутки украинские силы уничтожили еще 3 танка, 11 бронемашин и 29 артсистем. Наибольший рост зафиксирован среди беспилотников – плюс 1 189 единиц.

В целом РФ потеряла уже 184 333 БПЛА оперативно-тактического уровня и почти 84 тысячи единиц автомобильной техники.

Данные по потерям уточняются.

