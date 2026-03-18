Генштаб заявляє про ліквідацію 1710 російських військових протягом доби

Станом на 18 березня 2026 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 282 570 осіб. За добу ліквідовано ще 1 710 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За останню добу українські сили знищили ще 3 танки, 11 бронемашин і 29 артсистем. Найбільше зростання зафіксовано серед безпілотників – плюс 1 189 одиниць.

Загалом рф втратила вже 184 333 БПЛА оперативно-тактичного рівня та майже 84 тисячі одиниць автомобільної техніки.

Дані щодо втрат уточнюються.

