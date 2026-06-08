Зеленский после встречи с лидерами Е3 отдельно пообщался со Стармером
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский обсудил с Киром Стармером потребности в ракетах ПВО и защиту энергосистемы. Лидеры согласовали позиции перед саммитами G7 и НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне провел отдельную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам главы государства, стороны обсудили шаги, необходимые для активизации дипломатии, и актуальные потребности Украины.
Проинформировал Кира о потребности в дополнительных ракетах к системам ПВО и вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме. Также мы согласовали наши позиции накануне саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих
Зеленский поблагодарил Стармера за организацию встречи в формате Е3 – Украина и "за постоянную и действенную поддержку нашего государства".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Глава государства поблагодарил Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца за поддержку.
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