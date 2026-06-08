Зеленский после встречи с лидерами Е3 отдельно пообщался со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне провел отдельную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

По словам главы государства, стороны обсудили шаги, необходимые для активизации дипломатии, и актуальные потребности Украины.

Проинформировал Кира о потребности в дополнительных ракетах к системам ПВО и вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме. Также мы согласовали наши позиции накануне саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих