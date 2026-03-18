У Краматорську через атаку рф восьмеро поранених, серед них двоє дітей

У Краматорську на Донеччині внаслідок атаки рф поранено восьмеро цивільних, серед яких двоє дітей, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 17 березня у період з 22:20 по 22:46 війська рф двічі атакували Краматорськ. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова.

"Внаслідок обстрілів у своїх оселях отримали тілесні ушкодження п’ятеро жінок та чоловік віком від 30 до 72 років, а також хлопчики 5 та 14 років", - вказали у прокуратурі.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, забої, контузію. Їм надається кваліфікована медична допомога. "Наймолодшу дитину госпіталізовано на спостереження до реанімації", - ідеться у повідомленні.

Пошкоджено 2 багатоквартирних і 26 приватних будинків та 3 автомобілі.

Тип озброєння встановлюється.

