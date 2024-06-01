Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека
В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder
WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину
Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ
В Запорожье раздаются взрывы.
Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа
Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ
В Виннице прогремели взрывы
Популярные
Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае
5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть
Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека
Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате обрушения части города, соединяющей Барранкилья и Соледад на севере Колумбии.
В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры
На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел пожар из-за обломков сбитого вражеского беспилотника, пострадавших нет.
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder
Генеральная прокуратура России внесла немецкий медиа проект Decoder, который управляет сайтом dekoder. org, которые публикуют новости и статьи о европейской политике и науке на немецком и русском языках, в список нежелательных организаций.
WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину
Франция рассматривает отправку военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих в Украине как логичный шаг, но как нарушение табу, сообщает The Wall Street Journal.
Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander
Хакеры выставили на продажу данные 30 миллионов клиентов Santander Bank, включая реквизиты банковских счетов, данные кредитных карт и данные сотрудников, после взлома банковских систем в середине мая.
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российские аналоговые системы SWIFT для обхода ограничений, поскольку в 2023 году их использование утроилось.
В Запорожье раздаются взрывы.
В Запорожье, Украина, были слышны взрывы из-за объявления в городе воздушной тревоги, связанной с возможными запусками ракет российскими стратегическими бомбардировщиками и ударными беспилотниками.
Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа
Байден обнародовал новый план прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающий поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны камасутра.
Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ
Бельгия не позволит Украине использовать бельгийское оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
В Виннице прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Виннице во время воздушной тревоги из-за передвижения вражеских ударных беспилотников.