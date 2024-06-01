В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека

На севере Колумбии четыре человека погибли, когда обрушилась часть моста. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил губернатор департамента Атлантико Эдуардо Игнасио Верано де ла Роса, пишет CNN, передает УНН.

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"Мы вместе с мэром и заместителем министра по предотвращению и предупреждению стихийных бедствий находимся на месте чрезвычайной ситуации на 30-й улице, где обрушился участок моста, соединяющего Барранкиллю с Соледадом", — написал губернатор на своей странице в Х.

По его данным, четыре человека погибли и еще трое получили ранения. Причины обрушения моста устанавливаются.

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