У Колумбії під час обвалення мосту на півночі країни загинули четверо людей
Київ • УНН
Чотири людини загинули і троє отримали поранення в результаті обвалення частини моста, що з'єднує Барранкілью і Соледад на півночі Колумбії.
На півночі Колумбії четверо людей загинули, коли обрушилася частина мосту. Про це у п'ятницю, 31 травня, повідомив губернатор департаменту Атлантіко Едуардо Ігнасіо Верано де ла Роса, пише CNN, передає УНН.
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"Ми разом із мером і заступником міністра із запобігання та попередження стихійних лих знаходимося на місці надзвичайної ситуації на 30-й вулиці, де обрушилася ділянка мосту, що з'єднує Барранкіллю з Соледадом", — написав губернатор на своїй сторінці в Х.
За його даними, чотири особи загинули і ще троє отримали поранення. Причини обвалення мосту встановлюються.
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