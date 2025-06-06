В Киевской области в результате атаки повреждено 6 объектов, ПВО сбила 33 дрона – Калашник
Киев • УНН
Ночью Киевская область подверглась комбинированной атаке. ПВО сбила 33 дрона, но есть повреждения частных домов и инфраструктуры в Бучанском, Бориспольском и Броварском районах.
Ночью в Киевской области зафиксирована новая комбинированная воздушная атака со стороны российских оккупационных войск, применивших ракеты и беспилотники.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области и пресс-службу председателя Киевской областной государственной администрации.
Детали
В результате вражеской атаки в Бучанском районе были повреждены 2 частных дома. В Бориспольском районе зафиксированы повреждения еще одного дома.
В Броварском районе в результате падения обломков или взрывов пострадали 2 автомобиля, хозяйственная постройка и жилой дом. По состоянию на утро в полицию не поступала информация о пострадавших среди гражданского населения.
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Как сообщил на своем Telegram-канале Председатель Киевского областного совета Николай Калашник, воздушная тревога продолжалась более 5 часов. В результате обстрела пострадавших среди населения нет.
Калашник также сообщил об активной работе сил ПВО в области. По его словам, удалось сбить вражеские цели. Он поблагодарил украинских защитников неба, в частности команду "Чисте небо".
За одну сегодняшнюю ночь было перехвачено 33 вражеских дрона. На счету защитников неба уже 261 перехваченная цель. Это отличный результат
Чиновник подчеркнул: "Страна должна спать спокойно, а террористы - нести ответственность за атаки на мирные города и села".
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Дополнение
Полиция Киевской области призывает жителей быть внимательными и, в случае объявления воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытия.
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