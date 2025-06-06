Атака рф на столицу: уже 22 пострадавших, среди которых ребенок

В результате ночной атаки армии рф на Киев по состоянию на 9:45 пятницы погибли трое спасателей ГСЧС, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

По материалам следствия, 6 июня вооруженные силы рф осуществили масштабную воздушную атаку на столицу. В результате атаки погибли трое спасателей, пострадали 22 человека, среди которых 9 работников ГСЧС, работник метрополитена, специалисты "Киевгаза", а также жители поврежденных домов. В частности, 11-летняя девочка отравилась продуктами горения