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Атака рф на столицу: уже 22 пострадавших, среди которых ребенок

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

В Соломенском и Голосеевском районах есть значительные разрушения.

Атака рф на столицу: уже 22 пострадавших, среди которых ребенок

В результате ночной атаки армии рф на Киев по состоянию на 9:45 пятницы погибли трое спасателей ГСЧС, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

По материалам следствия, 6 июня вооруженные силы рф осуществили масштабную воздушную атаку на столицу. В результате атаки погибли трое спасателей, пострадали 22 человека, среди которых 9 работников ГСЧС, работник метрополитена, специалисты "Киевгаза", а также жители поврежденных домов. В частности, 11-летняя девочка отравилась продуктами горения

- говорится в сообщении прокуратуры.

В Соломенском районе столицы повреждены квартиры на нескольких этажах 16-этажного жилого дома. Также повреждены магазины и торговый центр.

В Голосеевском районе Киева повреждено здание с гуманитарной помощью, там возник пожар. Кроме того, нанесен ущерб гаражному кооперативу.

Зафиксировано падение обломков на открытой территории в Дарницком, Деснянском, Голосеевском районах столицы - на детской площадке, возле АЗС, колеях метрополитена и торгового центра. В результате этого повреждены автомобили.

В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия06.06.25, 09:17 • 2582 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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