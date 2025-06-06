Атака рф на столицу: уже 22 пострадавших, среди которых ребенок
Киев • УНН
В Соломенском и Голосеевском районах есть значительные разрушения.
В результате ночной атаки армии рф на Киев по состоянию на 9:45 пятницы погибли трое спасателей ГСЧС, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
По материалам следствия, 6 июня вооруженные силы рф осуществили масштабную воздушную атаку на столицу. В результате атаки погибли трое спасателей, пострадали 22 человека, среди которых 9 работников ГСЧС, работник метрополитена, специалисты "Киевгаза", а также жители поврежденных домов. В частности, 11-летняя девочка отравилась продуктами горения
В Соломенском районе столицы повреждены квартиры на нескольких этажах 16-этажного жилого дома. Также повреждены магазины и торговый центр.
В Голосеевском районе Киева повреждено здание с гуманитарной помощью, там возник пожар. Кроме того, нанесен ущерб гаражному кооперативу.
Зафиксировано падение обломков на открытой территории в Дарницком, Деснянском, Голосеевском районах столицы - на детской площадке, возле АЗС, колеях метрополитена и торгового центра. В результате этого повреждены автомобили.
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