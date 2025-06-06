Атака рф на столицю: вже 22 постраждалих, серед яких дитина
Київ • УНН
У Соломʼянському та Голосіївському районах є значні руйнування.
Внаслідок нічної атаки армії рф на Київ станом на 9:45 п'ятниці загинули троє рятувальників ДСНС, ще 22 людини постраждали. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
За матеріалами слідства, 6 червня збройні сили рф здійснили масштабну повітряну атаку на столицю. Внаслідок атаки загинули троє рятувальників, постраждали 22 людини, серед яких 9 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. Зокрема, 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння
У Соломʼянському районі столиці пошкоджено квартири на кількох поверхах 16-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено магазини та торгівельний центр.
У Голосіївському районі Києва пошкоджено будівлю з гуманітарною допомогою, там виникла пожежа. Крім того, завдано шкоди гаражному кооперативу.
Зафіксовано падіння уламків на відкритій території у Дарницькому, Деснянському, Голосіївському районах столиці - на дитячому майданчику, біля АЗС, коліях метрополітену та торгівельного центру. Внаслідок цього пошкоджено автомобілі.
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