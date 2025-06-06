"россия не меняет своего почерка": Зеленский сообщил о росте числа пострадавших от атаки рф и призвал к давлению на агрессора
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф погибли три человека, 49 ранены. Зеленский призвал мир усилить давление на россию, чтобы остановить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, указав, что "россия не меняет своего почерка", и что жертвами вражеского удара стали трое людей, известно о 49 раненых. Глава государства подчеркнул, что сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на россию, пишет УНН.
россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все
В общем, по его словам, "сегодня в ударе было больше 400 дронов и больше 40 ракет, в том числе баллистика".
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"Ранено 49 человек. К сожалению, число может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим", - сообщил Зеленский.
россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно