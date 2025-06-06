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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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"россия не меняет своего почерка": Зеленский сообщил о росте числа пострадавших от атаки рф и призвал к давлению на агрессора

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В результате ночной атаки рф погибли три человека, 49 ранены. Зеленский призвал мир усилить давление на россию, чтобы остановить войну.

"россия не меняет своего почерка": Зеленский сообщил о росте числа пострадавших от атаки рф и призвал к давлению на агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, указав, что "россия не меняет своего почерка", и что жертвами вражеского удара стали трое людей, известно о 49 раненых. Глава государства подчеркнул, что сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на россию, пишет УНН.

россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все

- написал Зеленский в соцсетях.

В общем, по его словам, "сегодня в ударе было больше 400 дронов и больше 40 ракет, в том числе баллистика".

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат06.06.25, 10:09 • 8696 просмотров

"Ранено 49 человек. К сожалению, число может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим", - сообщил Зеленский.

россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно

- подчеркнул Зеленский.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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