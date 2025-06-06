"россия не меняет своего почерка": Зеленский сообщил о росте числа пострадавших от атаки рф и призвал к давлению на агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, указав, что "россия не меняет своего почерка", и что жертвами вражеского удара стали трое людей, известно о 49 раненых. Глава государства подчеркнул, что сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на россию, пишет УНН.

россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все - написал Зеленский в соцсетях.

В общем, по его словам, "сегодня в ударе было больше 400 дронов и больше 40 ракет, в том числе баллистика".

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

"Ранено 49 человек. К сожалению, число может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим", - сообщил Зеленский.