"росія не змінює свого почерку": Зеленський повідомив про зростання кількості постраждалих від атаки рф і закликав до тиску на агресора

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, вказавши, що "росія не змінює свого почерку", і що жертвами ворожого удару стали троє людей, відомо про 49 поранених. Глава держави наголосив, що зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на росію, пише УНН.

росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі

Загалом, з його слів, "сьогодні в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика".

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"Поранено 49 людей. На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо", - повідомив Зеленський.

росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче