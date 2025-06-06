На Київщині внаслідок атаки пошкоджено 6 об’єктів, ППО збила 33 дрони – Калашник
Київ • УНН
Вночі Київщина зазнала комбінованої атаки. ППО збила 33 дрони, але є пошкодження приватних осель та інфраструктури в Бучанському, Бориспільському та Броварському районах.
Вночі на Київщині зафіксовано нову комбіновану повітряну атаку з боку російських окупаційних військ, які застосували ракети та безпілотники.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області та пресслужбу голови Київської обласної державної адміністрації.
Деталі
Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі було пошкоджено 2 приватні оселі. У Бориспільському районі зафіксовано пошкодження ще одного будинку.
У Броварському районі внаслідок падіння уламків чи вибухів постраждали 2 автомобілі, господарська споруда та житловий будинок. Станом на ранок до поліції не надходила інформація про постраждалих серед цивільного населення.
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Як повідомив на своєму Telegram-каналі Голова Київської обласної ради Микола Калашник , повітряна тривога тривала понад 5 годин. Внаслідок обстрілу постраждалих серед населення немає.
Калашник також повідомив про активну роботу сил ППО в області. За його словами, вдалося збити ворожі цілі. Він подякував українським захисникам неба, зокрема команді "Чисте небо".
За одну сьогоднішню ніч було перехоплено 33 ворожих дрони. На рахунку захисників неба вже 261 перехоплена ціль. Це чудовий результат
Посадовець наголосив: "Країна має спати спокійно, а терористи — нести відповідальність за атаки на мирні міста та села".
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Доповнення
Поліція Київщини закликає мешканців бути уважними та, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямувати до укриттів.
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