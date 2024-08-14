В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны активно работают в регионе, население просят не фотографировать и не снимать работу защитников.
В Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
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