В Киевской области мошенники под видом ТЦК выманили у мужчины квартиру и дом на 5,6 млн грн

$44.810.0251.930.01
ukenru
14:07 • 496 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
13:02 • 4672 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
12:19 • 1450 просмотра
Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ
11:13 • 13060 просмотра
Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина ТерехVideo
11:07 • 19024 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15% и готов к ее повышению
10:32 • 18190 просмотра
Президент анонсировал следующие шаги по созданию европейской антибаллистической системы
18 июня, 06:58 • 23595 просмотра
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицейPhotoVideo
18 июня, 06:53 • 29099 просмотра
Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии
18 июня, 05:31 • 22716 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 33313 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.5м/с
44%
751мм
Популярные новости
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo18 июня, 04:25 • 39286 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 16583 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 25690 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 20327 просмотра
В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб10:59 • 12925 просмотра
публикации
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto13:45 • 2450 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 20569 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 25934 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 90367 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 57562 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Пит Хегсетх
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Бельгия
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 16773 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 31321 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 34185 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 41812 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 42980 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
Техника
Отопление

В Киевской области мошенники под видом ТЦК выманили у мужчины квартиру и дом на 5,6 млн грн

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Злоумышленники обманули мужчину на 5,6 млн грн, инсценировав угрозу конфискации имущества через ТЦК. На квартиру и дом наложен арест, ведется следствие.

В Киевской области мошенники под видом ТЦК выманили у мужчины квартиру и дом на 5,6 млн грн

Двум жителям Киевской области сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирой в Киеве и домом с земельным участком в Бучанском районе общей стоимостью 5,6 млн грн. По данным следствия, потерпевшего убедили переоформить имущество, инсценировав его задержание и угрожая якобы конфискацией через ТЦК. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум жителям Киевской области сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирой в Киеве, домом и земельным участком одинокого мужчины

— говорится в сообщении.

По данным следствия, один из подозреваемых вошел в доверие к мужчине, который унаследовал квартиру в столице и дом в Бучанском районе. Впоследствии сообщники инсценировали его задержание: один из них выдавал себя за сотрудника ТЦК и СП и убеждал, что из-за пребывания в розыске его имущество могут конфисковать.

Чтобы якобы уберечь недвижимость, потерпевшего убедили переоформить ее на посторонних лиц. В результате он лишился дома с земельным участком и квартиры общей стоимостью 5,6 млн грн.

Двум участникам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

На все отчужденное имущество наложен арест. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата18.06.26, 15:48 • 2052 просмотра

Ольга Розгон

Криминал и ЧПКиевская область
Недвижимость
Военное положение
Одиночество
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Киев