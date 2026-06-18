В Киевской области мошенники под видом ТЦК выманили у мужчины квартиру и дом на 5,6 млн грн

Двум жителям Киевской области сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирой в Киеве и домом с земельным участком в Бучанском районе общей стоимостью 5,6 млн грн. По данным следствия, потерпевшего убедили переоформить имущество, инсценировав его задержание и угрожая якобы конфискацией через ТЦК. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум жителям Киевской области сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирой в Киеве, домом и земельным участком одинокого мужчины — говорится в сообщении.

По данным следствия, один из подозреваемых вошел в доверие к мужчине, который унаследовал квартиру в столице и дом в Бучанском районе. Впоследствии сообщники инсценировали его задержание: один из них выдавал себя за сотрудника ТЦК и СП и убеждал, что из-за пребывания в розыске его имущество могут конфисковать.

Чтобы якобы уберечь недвижимость, потерпевшего убедили переоформить ее на посторонних лиц. В результате он лишился дома с земельным участком и квартиры общей стоимостью 5,6 млн грн.

Двум участникам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

На все отчужденное имущество наложен арест. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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