В Киевской области два человека погибли из-за сжигания сухой травы
Киев • УНН
18 апреля в Киевской области зафиксированы два случая гибели людей из-за пожаров, вызванных сжиганием сухой растительности. В Бориспольском и Фастовском районах во время тушения огня обнаружили двоих погибших.
В Киевской области в результате сжигания сухой растительности погибли два человека, сообщили в ГУ ГСЧС в области в субботу, пишет УНН.
Детали
"18 апреля на территории Киевской области зафиксированы два случая гибели людей в результате пожаров, вызванных сжиганием сухой растительности", - сообщили в ГСЧС.
В Бориспольском районе в 18:14 в городе Переяслав, по улице Остапа Вишни, возник пожар травяного настила. В 19:28 пожар был локализован. Во время тушения был обнаружен погибший мужчина.
В Фастовском районе в 11:00 в селе Мостище возник пожар сухой растительности на площади 5 га. В 11:44 из-за сильных порывов ветра огонь распространился на три рядом расположенных хозяйственных постройки. В 12:17 на открытой местности был обнаружен погибший человек.
Дополнение
"В очередной раз подчеркиваем: сжигание сухой растительности чрезвычайно опасно! Такие действия могут привести к масштабным пожарам, уничтожению имущества, а самое страшное - к человеческим жертвам. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не подвергать опасности себя и окружающих!" - отметили в ГСЧС.
В Украине ежедневно в пожарах гибнут четыре человека, пятеро получают травмы - ГСЧС18.04.25, 12:45 • 9010 просмотров