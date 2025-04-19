На Київщині дві людини загинули через спалювання сухої трави
Київ • УНН
18 квітня на Київщині зафіксовано два випадки загибелі людей через пожежі, спричинені спалюванням сухої рослинності. У Бориспільському та Фастівському районах під час гасіння вогню виявили двох загиблих.
У Київській області внаслідок спалювання сухої рослинності загинуло двоє людей, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.
Деталі
"18 квітня на території Київської області зафіксовано два випадки загибелі людей внаслідок пожеж, спричинених спалюванням сухої рослинності", - повідомили у ДСНС.
У Бориспільському районі о 18:14 у місті Переяслав, по вулиці Остапа Вишні, виникла пожежа трав’яного настилу. О 19:28 пожежу було локалізовано. Під час гасіння було виявлено загиблого чоловіка.
У Фастівському районі о 11:00 у селі Мостище виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 га. Об 11:44 через сильні пориви вітру вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі. О 12:17 на відкритій місцевості було виявлено загиблу людину.
Доповнення
"Вкотре наголошуємо: спалювання сухої рослинності є надзвичайно небезпечним! Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше - до людських жертв. Закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не наражати на небезпеку себе й оточуючих!" - наголосили у ДСНС.
В Україні щодня у пожежах гинуть четверо людей, п’ятеро отримують травми - ДСНС18.04.25, 12:45 • 9022 перегляди