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На Київщині дві людини загинули через спалювання сухої трави

Київ • УНН

 • 922 перегляди

18 квітня на Київщині зафіксовано два випадки загибелі людей через пожежі, спричинені спалюванням сухої рослинності. У Бориспільському та Фастівському районах під час гасіння вогню виявили двох загиблих.

На Київщині дві людини загинули через спалювання сухої трави

У Київській області внаслідок спалювання сухої рослинності загинуло двоє людей, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.

Деталі

"18 квітня на території Київської області зафіксовано два випадки загибелі людей внаслідок пожеж, спричинених спалюванням сухої рослинності", - повідомили у ДСНС.

У Бориспільському районі о 18:14 у місті Переяслав, по вулиці Остапа Вишні, виникла пожежа трав’яного настилу. О 19:28 пожежу було локалізовано. Під час гасіння було виявлено загиблого чоловіка.

У Фастівському районі о 11:00 у селі Мостище виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 га. Об 11:44 через сильні пориви вітру вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі. О 12:17 на відкритій місцевості було виявлено загиблу людину.

Доповнення

"Вкотре наголошуємо: спалювання сухої рослинності є надзвичайно небезпечним! Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше - до людських жертв. Закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не наражати на небезпеку себе й оточуючих!" - наголосили у ДСНС.

В Україні щодня у пожежах гинуть четверо людей, п’ятеро отримують травми - ДСНС18.04.25, 12:45 • 9022 перегляди

Юлія Шрамко

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