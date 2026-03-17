В Киеве женщина с дочерью оказалась на льдине посреди залива Оболонь

В Киеве женщина с ребенком оказались на льдине в заливе Оболонь. Спасатели добрались до пострадавших, которые находились в 200 метрах от берега, на аэроглиссере, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня столичные спасатели получили сообщение, что на заливе Оболонь, что на улице Приречной, на льду находятся люди и нуждаются в помощи.

Выяснилось, что гуляя у воды, девочка выбежала на льдину. Ее мать поспешила забрать малышку со льда, однако льдина откололась и семья оказалась в ловушке, дрейфуя к центру залива. С помощью аэроглиссера спасатели добрались до пострадавших, находившихся в 200 метрах от берега, и доставили их на берег. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались - говорится в сообщении.

Спасатели также предостерегли киевлян и жителей города не выходить на водоемы в период оттепели.