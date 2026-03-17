У Києві жінка з донькою опинилась на крижині посеред затоки Оболонь
Київ • УНН
На Оболоні матір із донькою віднесло на 200 метрів від берега на крижині. Рятувальники на аероглісері зняли потерпілих з льоду, допомога медиків не знадобилася.
У Києві жінка з дитиною опинились на крижині у затоці Оболонь. Рятувальники дісталися до потерпілих, які перебували за 200 метрів від берега, на аероглісері, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Сьогодні столичні рятувальники отримали повідомлення, що на затоці Оболонь, що на вулиці Прирічній, на льоду знаходяться люди й потребують допомоги.
З’ясувалося, що гуляючи біля води, дівчинка вибігла на кригу. Її мати поспішила забрати малу з льоду, однак крижина відкололася і родина опинилася у пастці, дрейфуючи до центру затоки. За допомогою аероглісера рятувальники дісталися до потерпілих, що знаходились за 200 метрів від берега та доправили їх на берег. На щастя, медичної допомоги вони не потребували
Рятувальники також застерегли киян та мешканців міста не виходити на водойми у період відлиги.
Нагадайте діткам правила безпеки поблизу озер, ставків та річок і у разі надзвичайної події негайно телефонуйте за номерами 101 чи 112!