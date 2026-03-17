У Києві жінка з донькою опинилась на крижині посеред затоки Оболонь

16:45 • 7914 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор КравченкоPhoto
Ексклюзив
15:05 • 16695 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
15:05 • 16793 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
14:51 • 15254 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
13:37 • 15646 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00 • 16248 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 14103 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 26346 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:29 • 14719 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
17 березня, 10:34 • 13095 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Популярнi новини
Туреччина готова гарантувати безпеку переговорів щодо України17 березня, 10:40 • 10931 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 33269 перегляди
Чоловік залишив передсмертне повідомлення - прокуратура розкрила деталі трагедії з вбивством дитини і самогубством під КиєвомPhoto17 березня, 11:35 • 12860 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 16617 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto15:31 • 8596 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 26346 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 33643 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 44692 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 59824 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 52189 перегляди
У Києві жінка з донькою опинилась на крижині посеред затоки Оболонь

Київ • УНН

 • 1732 перегляди

На Оболоні матір із донькою віднесло на 200 метрів від берега на крижині. Рятувальники на аероглісері зняли потерпілих з льоду, допомога медиків не знадобилася.

У Києві жінка з дитиною опинились на крижині у затоці Оболонь. Рятувальники дісталися до потерпілих, які перебували за 200 метрів від берега, на аероглісері, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Сьогодні столичні рятувальники отримали повідомлення, що на затоці Оболонь, що на вулиці Прирічній, на льоду знаходяться люди й потребують допомоги.  

З’ясувалося, що гуляючи біля води, дівчинка вибігла на кригу. Її мати поспішила забрати малу з льоду, однак крижина відкололася і родина опинилася у пастці, дрейфуючи до центру затоки. За допомогою аероглісера рятувальники дісталися до потерпілих, що знаходились за 200 метрів від берега та доправили їх на берег. На щастя, медичної допомоги вони не потребували

- йдеться у повідомленні.

Двоє чоловіків на квадроциклі провалилися під лід на Дніпрі25.02.26, 16:04 • 3988 переглядiв

Рятувальники також застерегли киян та мешканців міста не виходити на водойми у період відлиги.

Нагадайте діткам правила безпеки поблизу озер, ставків та річок і у разі надзвичайної події негайно телефонуйте за номерами 101 чи 112! 

- резюмували у ДСНС.

Антоніна Туманова

