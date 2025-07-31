В Киеве в результате попадания ракеты в подъезд уничтожена половина из 56 квартир - МВД

В Киеве в результате попадания в жилой дом была уничтожена половина из 56 квартир. Спасение мужчины, который сейчас находится под обломками, еще продолжается, но спасатели уже могут общаться с ним и давать воду, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает УНН.

56 квартир в этом подъезде, который наполовину уничтожен, завален. На данный момент в городе Киеве поисково-спасательные работы мы проводим на двух локациях. На шести локациях мы начали аварийно-спасательные работы

Глава МВД также сообщил, что прямо сейчас происходит спасение мужчины, который находится под бетонными обломками. Спасатели уже общаются с ним и могут давать воду.

На первом этаже мужчина зажат в бетонном склепе. Очень ювелирная работа наших спасателей. Надо вырезать в этом бетонном пространстве тоннель. Голову уже освободили, с ним общаются. Могут давать воду. Но сколько это займет по времени посмотрим. Может длиться час, может полтора