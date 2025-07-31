В Киеве в результате попадания ракеты в подъезд уничтожена половина из 56 квартир - МВД
Киев • УНН
В Киеве половина квартир дома была уничтожена в результате попадания. Спасатели общаются с мужчиной под завалами, подавая ему воду.
В Киеве в результате попадания в жилой дом была уничтожена половина из 56 квартир. Спасение мужчины, который сейчас находится под обломками, еще продолжается, но спасатели уже могут общаться с ним и давать воду, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает УНН.
Детали
56 квартир в этом подъезде, который наполовину уничтожен, завален. На данный момент в городе Киеве поисково-спасательные работы мы проводим на двух локациях. На шести локациях мы начали аварийно-спасательные работы
Глава МВД также сообщил, что прямо сейчас происходит спасение мужчины, который находится под бетонными обломками. Спасатели уже общаются с ним и могут давать воду.
На первом этаже мужчина зажат в бетонном склепе. Очень ювелирная работа наших спасателей. Надо вырезать в этом бетонном пространстве тоннель. Голову уже освободили, с ним общаются. Могут давать воду. Но сколько это займет по времени посмотрим. Может длиться час, может полтора
Дополнение
В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами. Среди пострадавших девять детей, что является наибольшим количеством за ночь с начала войны.
В результате массированной атаки рф на Киев сейчас известно о 7 погибших. Ранее было известно о 6 погибших и 82 пострадавших в Киеве в результате атаки рф.
Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного ударом рф подъезда.
россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.