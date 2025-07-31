У Києві внаслідок влучання ракети в під'їзд знищено половину з 56 квартир - МВС
Київ • УНН
У Києві половина з квартир будинку була знищена внаслідок влучання. Рятувальники спілкуються з чоловіком під завалами, подаючи йому воду.
У Києві внаслідок влучання у житловий будинок було знищено половину з 56 квартир. Порятунок чоловіка, який наразі перебуває під уламками, ще триває, але рятувальники вже можуть спілкуватися з ним і давати воду, розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клменко, повідомляє УНН.
Деталі
56 квартир у цьому під'їзді, який наполовину знищений, завалений. На даний момент у місті Києві пошуково-рятувальні роботи ми проводимо на двох локаціях. На шести локаціях ми почали аварійно рятувальні роботи
Очільник МВС також повідомив, що просто зараз відбувається порятунок чоловіка, який знаходить під бетонними уламками. Рятувальники вже спілкуються з ним і можуть давати воду.
На першому поверсі чоловік зажатий у бетонному склепі. Дуже ювелірна робота наших рятувальників. Треба вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову вже звільнили, з ним спілкуються. Можуть давати воду. Але скільки це займе по часу подивимось. Може тривати годину, може півтори
Доповнення
У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами. Серед постраждалих дев'ятеро дітей, що є найбільшою кількістю за ніч від початку війни.
Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 7 загиблих. Раніше було відомо про 6 загиблих та 82 постраждалих у Києві внаслідок атаки рф.
Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду.
росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.