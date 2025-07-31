У Києві внаслідок влучання ракети в під'їзд знищено половину з 56 квартир - МВС

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 6596 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
04:00 • 18390 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 104617 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 150590 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 85896 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:50 • 87025 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 85967 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 131226 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 55450 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 78280 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 68181 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети31 липня, 01:49 • 25716 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 26768 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 21026 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС06:16 • 15340 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 104619 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 150594 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 121686 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 140789 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 183847 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Канада
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 88527 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 152762 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 211526 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 258872 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 191363 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Truth Social
Крилата ракета
Boeing 737 MAX
Іскандер (ОТРК)

У Києві внаслідок влучання ракети в під'їзд знищено половину з 56 квартир - МВС

Київ • УНН

 • 500 перегляди

У Києві половина з квартир будинку була знищена внаслідок влучання. Рятувальники спілкуються з чоловіком під завалами, подаючи йому воду.

У Києві внаслідок влучання ракети в під'їзд знищено половину з 56 квартир - МВС

У Києві внаслідок влучання у житловий будинок було знищено половину з 56 квартир. Порятунок чоловіка, який наразі перебуває під уламками, ще триває, але рятувальники вже можуть спілкуватися з ним і давати воду, розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клменко, повідомляє УНН.

Деталі

56 квартир у цьому під'їзді, який наполовину знищений, завалений. На даний момент у місті Києві пошуково-рятувальні роботи ми проводимо на двох локаціях. На шести локаціях ми почали аварійно рятувальні роботи

- повідомив Клименко.

Очільник МВС також повідомив, що просто зараз відбувається порятунок чоловіка, який знаходить під бетонними уламками. Рятувальники вже спілкуються з ним і можуть давати воду.

На першому поверсі чоловік зажатий у бетонному склепі. Дуже ювелірна робота наших рятувальників. Треба вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову вже звільнили, з ним спілкуються. Можуть давати воду. Але скільки це займе по часу подивимось. Може тривати годину, може півтори

 - зазначив міністр.

Доповнення

У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами. Серед постраждалих дев'ятеро дітей, що є найбільшою кількістю за ніч від початку війни.

Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 7 загиблих. Раніше було відомо про 6 загиблих та 82 постраждалих у Києві внаслідок атаки рф.

Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду.

росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.

Павло Зінченко

ВійнаКиїв
Шахед-136
Ігор Клименко
Україна
Київ