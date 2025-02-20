В Киеве состоялся Mind Export Summit 2025 - два дня о выходе бизнеса за границу

ukenru
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
13:25 • 105025 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
12:09 • 101757 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
11:49 • 103987 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 107031 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
20 февраля, 09:25 • 109008 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
20 февраля, 06:35 • 111654 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 138945 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 141609 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 136549 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 228337 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

20 февраля, 06:19 • 88640 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

20 февраля, 08:19 • 127477 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 125202 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 111644 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 87875 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

13:25 • 105025 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 125202 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 128699 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 228337 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 241434 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

15:26 • 15336 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

14:50 • 29277 просмотра
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

14:17 • 34513 просмотра
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

13:18 • 47738 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 87889 просмотра
Актуальное
В Киеве состоялся Mind Export Summit 2025 - два дня о выходе бизнеса за границу

В Киеве состоялся Mind Export Summit 2025 - два дня о выходе бизнеса за границу

Киев  •  УНН

 • 4741 просмотра

Read in English

Участники Mind Export Summit 2025 обсудили экспортные возможности и приняли участие в бизнес-симуляции «Глобальная экспансия».

13 февраля в столичном КВЦ "Парковый" при поддержке Ощадбанка состоялся Mind Export Summit 2025 - мероприятие для тех, кто желает масштабировать свой бизнес на внешние рынки или уже достиг определенных результатов на этом пути.

А на второй день саммита, 14 февраля, в пространстве Kooperativ желающие приняли участие в бизнес-симуляции "Глобальная экспансия", в рамках которой участники моделировали процесс выхода на зарубежные рынки и проработали возможные проблемы.

Проблематика Саммита

Украинский экспорт стал одной из жертв полномасштабного вторжения: после рекордных показателей 2021-го года падение было чрезвычайным, но новые геополитические расклады, география логистики и помощь партнеров сделали экспорт ключевым направлением развития украинского бизнеса. Уже в 2023 году украинский экспорт на 82% превысил показатель предыдущего, а в 2024 году наше государство увеличило объем экспорта на 15% "год против года".

В течение дня выступлений и следующего дня проведения стратегической бизнес-игры "Глобальная экспансия" гости Саммита искали (и находили) ответы на свои вопросы:

  • Как на фоне военных вызовов создать продукт, который станет интересным для зарубежных клиентов?
    • Что больше всего цепляет европейцев, американцев, австралийцев и жителей ОАЭ в продукции Made in Ukraine?
      • Как лучше заходить на разные рынки и кто выигрывает в спарринге между тематическими профильными выставками и черезтинным радио местных ритейлеров?
        • Зачем китайцам мед из-под Черкасс, а ирландцам - дождевики из Луцка?

          Ход Саммита

          О возможностях для украинского бизнеса, о доступе к программам финансирования и о потенциале экспорта со сцены Mind Export Summit рассказывала Наталья Буткова-Витвицкая, член правления АО "Ощадбанк", ответственная за микро-, малый и средний бизнес. В частности она отметила возможности для бизнеса, которые дает государственная программа "%-7-9%".

          Image

          "На 2025 год программа забюджетована и получены средства для ее поддержки в сумме 18 млрд грн. Следует обратить внимание, что программа полностью финансируется за счет международных партнеров, а быстрое внедрение в программу требований к стандартам ESG дает уверенность на увеличение финансирования со стороны ЕС", - отметила Наталья Буткова-Витвицкая.

          О возможностях поиска клиентов на зарубежных рынках, налаживания сотрудничества и поддержки экспортных начинаний со стороны государства рассказала Александра Сологуб, операционный директор платформы Nazovni.Online. Приводя пример продвижения украинского бизнеса в Италии она указала важную цифру - 750 000 евро сэкономили украинские предприниматели, приняв участие в выставках и мероприятиях, которые проводила Nazovni.

          "Мы помогаем компаниям не только обращаться к экономическим дипломатам, но и участвовать в выставках на льготных условиях. Это большое преимущество для украинского бизнеса", - отметила она.

          Image

          Кроме участия государства отдельное внимание было уделено эволюции собственных попыток украинского бизнеса. В частности, отрасли информационных технологий, которая до начала полномасштабного вторжения была одним из локомотивов украинского выхода на мировые рынки. Однако все изменилось в феврале 2022 года.

          "До полномасштабного вторжения у многих украинских ИТ-компаний даже не было отделов продаж. Клиенты сами приходили. ІТ-экспорт рос бешеными темпами: ежегодно на 20-30%. Но война и глобальная рецессия все изменили. Второй год подряд ІТ-экспорт показывает падение - в среднем на 5%. Впрочем, мы - самая мотивированная нация в мире: ищем и тестируем новые пути, меняем бизнес-модели", - прокомментировала состояние дел в отрасли исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

          Image

          Кроме того, значительное участие в работе Mind Export Summit 2025 приняла консалтинговая компания Start Global, которая на протяжении уже многих лет помогает предпринимателям выходить на экспортные рынки. В частности, ее основатель Дмитрий Швец был не только ведущим первого дня, но и проводил стратегическую бизнес-игру "Глобальная экспансия" во второй день Саммита.

          Благодарность партнерам Саммита

          Официальным партнером Mind Export Summit 2025 стала компания LBS Cloud. Это - украинская IT-компания, она специализируется на внедрении CRM-систем (Customer Relations Management) и ERP-решений (Enterprise Resource Planning), помогающих комплексно решать бизнес-задачи.

          Image

          Алкогольным партнером выступила сеть гастро- и винных маркетов WINETIME - создатели 35 настоящих гастрономических пространств в 14 регионах Украины: с фудхолами, френдли-сервисом, уникальным алкогольным портфелем и одной из крупнейших винных карт в стране.

          Подарками для образованных и крутых спикеров Саммита занимался книжный партнер - издательство "Наш формат", а силу и восстановление предоставил водный партнер - "Моршинская".

          Image

          Информационные партнеры

          Кроме того, организаторы искренне благодаря информационным партнерам, благодаря которым по-настоящему большое количество украинских предпринимателей смогло узнать, как масштабировать и развить свой бизнес: 

          Европейская Бизнес Ассоциация и проект Unlimit Ukraine, агентство коммуникаций "ВАРТО", Интерфакс-Украина, Торгово-промышленная палата Украины, CROWE, Клуб экспортеров Украины, Радио NV, robota.ua, Kharkiv IT Cluster, Root-Nation.com, Marketer ua, marketer.media, Коммерсант.украинский, "Палай" медиа, LIGA:ZAKON, ШОТАМ, "Агрономія сьогодні" и "Агробізнес сьогодні", Founder. ua, Favorite Food& Drinks, "Вечерний Киев", всеукраинское информационное агентство Украинские национальные новости, Injobe, журнал урбанистики Украины и мира "А:1", European Academy of Leadership Coaching, Медиа Inweb, специализированный журнал "Управління якістю", украинское представительство Союза предпринимателей и работодателей Польши (ZPP).

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

          Новости Бизнеса
          oshchadbankОщадбанк
          yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
          italiyaИталия
          obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
          kitaiКитай
          ukrainaУкраина
          kievКиев

          Обратиться по вопросам размещения рекламы