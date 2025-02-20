В Киеве состоялся Mind Export Summit 2025 - два дня о выходе бизнеса за границу

13 февраля в столичном КВЦ "Парковый" при поддержке Ощадбанка состоялся Mind Export Summit 2025 - мероприятие для тех, кто желает масштабировать свой бизнес на внешние рынки или уже достиг определенных результатов на этом пути.

А на второй день саммита, 14 февраля, в пространстве Kooperativ желающие приняли участие в бизнес-симуляции "Глобальная экспансия", в рамках которой участники моделировали процесс выхода на зарубежные рынки и проработали возможные проблемы.

Проблематика Саммита

Украинский экспорт стал одной из жертв полномасштабного вторжения: после рекордных показателей 2021-го года падение было чрезвычайным, но новые геополитические расклады, география логистики и помощь партнеров сделали экспорт ключевым направлением развития украинского бизнеса. Уже в 2023 году украинский экспорт на 82% превысил показатель предыдущего, а в 2024 году наше государство увеличило объем экспорта на 15% "год против года".

В течение дня выступлений и следующего дня проведения стратегической бизнес-игры "Глобальная экспансия" гости Саммита искали (и находили) ответы на свои вопросы:

Как на фоне военных вызовов создать продукт, который станет интересным для зарубежных клиентов?

Что больше всего цепляет европейцев, американцев, австралийцев и жителей ОАЭ в продукции Made in Ukraine?

Как лучше заходить на разные рынки и кто выигрывает в спарринге между тематическими профильными выставками и черезтинным радио местных ритейлеров?

Зачем китайцам мед из-под Черкасс, а ирландцам - дождевики из Луцка?

Ход Саммита

О возможностях для украинского бизнеса, о доступе к программам финансирования и о потенциале экспорта со сцены Mind Export Summit рассказывала Наталья Буткова-Витвицкая, член правления АО "Ощадбанк", ответственная за микро-, малый и средний бизнес. В частности она отметила возможности для бизнеса, которые дает государственная программа "%-7-9%".

"На 2025 год программа забюджетована и получены средства для ее поддержки в сумме 18 млрд грн. Следует обратить внимание, что программа полностью финансируется за счет международных партнеров, а быстрое внедрение в программу требований к стандартам ESG дает уверенность на увеличение финансирования со стороны ЕС", - отметила Наталья Буткова-Витвицкая.

О возможностях поиска клиентов на зарубежных рынках, налаживания сотрудничества и поддержки экспортных начинаний со стороны государства рассказала Александра Сологуб, операционный директор платформы Nazovni.Online. Приводя пример продвижения украинского бизнеса в Италии она указала важную цифру - 750 000 евро сэкономили украинские предприниматели, приняв участие в выставках и мероприятиях, которые проводила Nazovni.

"Мы помогаем компаниям не только обращаться к экономическим дипломатам, но и участвовать в выставках на льготных условиях. Это большое преимущество для украинского бизнеса", - отметила она.

Кроме участия государства отдельное внимание было уделено эволюции собственных попыток украинского бизнеса. В частности, отрасли информационных технологий, которая до начала полномасштабного вторжения была одним из локомотивов украинского выхода на мировые рынки. Однако все изменилось в феврале 2022 года.

"До полномасштабного вторжения у многих украинских ИТ-компаний даже не было отделов продаж. Клиенты сами приходили. ІТ-экспорт рос бешеными темпами: ежегодно на 20-30%. Но война и глобальная рецессия все изменили. Второй год подряд ІТ-экспорт показывает падение - в среднем на 5%. Впрочем, мы - самая мотивированная нация в мире: ищем и тестируем новые пути, меняем бизнес-модели", - прокомментировала состояние дел в отрасли исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Кроме того, значительное участие в работе Mind Export Summit 2025 приняла консалтинговая компания Start Global, которая на протяжении уже многих лет помогает предпринимателям выходить на экспортные рынки. В частности, ее основатель Дмитрий Швец был не только ведущим первого дня, но и проводил стратегическую бизнес-игру "Глобальная экспансия" во второй день Саммита.

Благодарность партнерам Саммита

Официальным партнером Mind Export Summit 2025 стала компания LBS Cloud. Это - украинская IT-компания, она специализируется на внедрении CRM-систем (Customer Relations Management) и ERP-решений (Enterprise Resource Planning), помогающих комплексно решать бизнес-задачи.

Алкогольным партнером выступила сеть гастро- и винных маркетов WINETIME - создатели 35 настоящих гастрономических пространств в 14 регионах Украины: с фудхолами, френдли-сервисом, уникальным алкогольным портфелем и одной из крупнейших винных карт в стране.

Подарками для образованных и крутых спикеров Саммита занимался книжный партнер - издательство "Наш формат", а силу и восстановление предоставил водный партнер - "Моршинская".

Информационные партнеры

Кроме того, организаторы искренне благодаря информационным партнерам, благодаря которым по-настоящему большое количество украинских предпринимателей смогло узнать, как масштабировать и развить свой бизнес:

Европейская Бизнес Ассоциация и проект Unlimit Ukraine, агентство коммуникаций "ВАРТО", Интерфакс-Украина, Торгово-промышленная палата Украины, CROWE, Клуб экспортеров Украины, Радио NV, robota.ua, Kharkiv IT Cluster, Root-Nation.com, Marketer ua, marketer.media, Коммерсант.украинский, "Палай" медиа, LIGA:ZAKON, ШОТАМ, "Агрономія сьогодні" и "Агробізнес сьогодні", Founder. ua, Favorite Food& Drinks, "Вечерний Киев", всеукраинское информационное агентство Украинские национальные новости, Injobe, журнал урбанистики Украины и мира "А:1", European Academy of Leadership Coaching, Медиа Inweb, специализированный журнал "Управління якістю", украинское представительство Союза предпринимателей и работодателей Польши (ZPP).