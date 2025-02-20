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У Києві відбувся Mind Export Summit 2025 – два дні про вихід бізнесу за кордон

У Києві відбувся Mind Export Summit 2025 – два дні про вихід бізнесу за кордон

Київ • УНН

 • 34881 перегляди

Учасники Mind Export Summit 2025 обговорили експортні можливості та взяли участь у бізнес-симуляції "Глобальна експансія".

13 лютого у столичному КВЦ "Парковий" за підтримки Ощадбанку відбувся Mind Export Summit 2025 – захід для тих, хто бажає масштабувати свій бізнес на зовнішні ринки або вже досяг певних результатів на цьому шляху.

А на другий день саміту, 14 лютого, у просторі Kooperativ охочі взяли участь у бізнес-симуляції "Глобальна експансія", у межах якої учасники моделювали процес виходу на зарубіжні ринки та опрацювали можливі проблеми.

Проблематика Саміту

Український експорт став однією з жертв повномасштабного вторгнення: після рекордних показників 2021-го року падіння було надзвичайним, але нові геополітичні розклади, географія логістики та допомога партнерів зробили експорт ключовим напрямком розвитку українського бізнесу. Вже у 2023 році український експорт на 82% перевищив показник попереднього, а у 2024 році наша держава збільшила обсяг експорту на 15% "рік проти року".

Протягом дня виступів та наступного дня проведення стратегічної бізнес-гри "Глобальна експансія" гості Саміту шукали (та знаходили) відповіді на свої питання:

  • Як на тлі воєнних викликів створити продукт, який стане цікавим для закордонних клієнтів?
    • Що найбільше чіпляє європейців, американців, австралійців і жителів ОАЕ у продукції Made in Ukraine?
      • Як краще заходити на різні ринки та хто виграє у спарингу між тематичними профільними виставками й черезтинним радіо місцевих ритейлерів?
        • Навіщо китайцям мед із-під Черкас, а ірландцям – дощовики з Луцька?

          Перебіг Саміту

          Про можливості для українського бізнесу, про доступ до програм фінансування та про потенціал експорту зі сцени Mind Export Summit розповідала Наталя Буткова-Вітвіцька, член правління АТ "Ощадбанк", відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес. Зокрема вона наголосила на можливостях для бізнесу, які дає державна програма "%-7-9%".

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          "На 2025 рік програму забюджетовано і отримано кошти для її підтримки у сумі 18 млрд грн. Слід звернути увагу, що програма повністю фінансується за рахунок міжнародних партнерів, а швидке впровадження в програму вимог до стандартів ESG дає впевненість на збільшення фінансування з боку ЄС", - відмітила Наталя Буткова-Вітвіцька.

          Про можливості пошуку клієнтів на зарубіжних ринках, налагодження співпраці та підтримки експортних починань з боку держави розповіла Олександра Сологуб, операційна директорка платформи Nazovni.Online. Наводячи приклад просування українського бізнесу в Італії вона вказала важливу цифру – 750 000 євро зекономили українські підприємці, взявши участь у виставках та заходах, що їх проводила Nazovni

          "Ми допомагаємо компаніям не лише звертатися до економічних дипломатів, а й брати участь у виставках на пільгових умовах. Це велика перевага для українського бізнесу", – зауважила вона.

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          Крім участі держави окрему увагу було приділено еволюції власних намагань українського бізнесу. Зокрема, галузі інформаційних технологій, яка до початку повномасштабного вторгнення була одним з локомотивів українського виходу на світові ринки. Проте все змінилось у лютому 2022 року.

          "До повномасштабного вторгнення в багатьох українських ІТ-компаній навіть не було відділів продажів. Клієнти самі приходили. ІТ-експорт зростав шаленими темпами: щороку на 20–30%. Але війна та глобальна рецесія все змінили. Другий рік поспіль ІТ-експорт показує падіння – у середньому на 5%. Втім ми – найвмотивованіша нація у світі: шукаємо та тестуємо нові шляхи, міняємо бізнес-моделі", – прокоментувала стан справ в галузі виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

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          Крім того, значну участь у роботі Mind Export Summit 2025 взяла консалтингова компанія Start Global, яка протягом вже багатьох років допомагає підприємцям виходити на експортні ринки. Зокрема, її засновник Дмитро Швець був не лише ведучим першого дня, але й проводив стратегічну бізнес-гру "Глобальна експансія" на другий день Саміту.

          Подяка партнерам Саміту

          Офіційним партнером Mind Export Summit 2025 стала компанія LBS Cloud. Це - українська IT-компанія, вона спеціалізується на впровадженні CRM-систем (Customer Relations Management) та ERP-рішень (Enterprise Resource Planning), що допомагають комплексно вирішувати бізнес-завдання.

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          Алкогольним партнером виступила мережа гастро- та винних маркетів WINETIME — творці 35 справжніх гастрономічних просторів у 14 регіонах України: із фудхолами, френдлі-сервісом, унікальним алкогольним портфелем та однією з найбільших винних карт в країні.

          Подарунками для освічених та крутих спікерів Саміту опікувався книжковий партнер — видавництво "Наш формат", а силу та відновлення надав водний партнер — "Моршинська".

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          Інформаційні партнери

          Крім того, організатори щиро дякують інформаційним партнерам, завдяки яким по-справжньому велика кількість українських підприємців змогла дізнатись, як масштабувати та розвинути свій бізнес: 

          Європейська Бізнес Асоціація та проєкт Unlimit Ukraine, агенція комунікацій "ВАРТО", Інтерфакс-Україна, Торгово-промислова палата України, CROWE, Клуб експортерів України, Радіо NV, robota.ua, Kharkiv IT Cluster, Root-Nation.com, Marketer ua, marketer.media, Комерсант.український, "Палай" медіа, LIGA:ZAKON, ШОТАМ, "Агрономія сьогодні" та "Агробізнес сьогодні", Founder.ua, Favorite Food & Drinks, "Вечірній Київ", всеукраїнське інформаційне агентство Українські національні новини, Injobe, журнал урбаністики України та світу "А:1", European Academy of Leadership Coaching, Медіа Inweb, спеціалізований журнал "Управління якістю", українське представництво Спілки підприємців та роботодавців Польщі (ZPP).

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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