В Киеве сообщили о работе ПВО

В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве, передает УНН.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! - сообщили в КГВА в соцсетях.

Детали

Перед этим, в 8 часов, в ВС ВСУ сообщали о группе ракет на Киев по руслу Днепра с юга. И также указывали на работу ПВО.

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