В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары
Киев • УНН
В Киеве 7 июня снова ограничили движение грузовиков из-за жары. Запрет действует при температуре воздуха выше +28°C для транспорта массой более 24 т.
В Киеве второй день подряд вводят ограничения на движение грузовиков, сообщили в патрульной полиции столицы в субботу, пишет УНН.
Сегодня, 7-го июня, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта
Для сохранения дорожного покрытия грузовикам, как указано, запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - говорится в сообщении.
О снятии ограничения сообщат отдельно.
В Киеве ограничивают движение грузовиков из-за жары: детали06.06.25, 11:36 • 2074 просмотра