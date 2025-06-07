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Шахед-136

В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары

Киев • УНН

 • 426 просмотра

В Киеве 7 июня снова ограничили движение грузовиков из-за жары. Запрет действует при температуре воздуха выше +28°C для транспорта массой более 24 т.

В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве второй день подряд вводят ограничения на движение грузовиков, сообщили в патрульной полиции столицы в субботу, пишет УНН.

Сегодня, 7-го июня, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта

- сообщили в патрульной полиции в соцсетях.

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам, как указано, запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - говорится в сообщении.

О снятии ограничения сообщат отдельно.

В Киеве ограничивают движение грузовиков из-за жары: детали06.06.25, 11:36 • 2074 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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