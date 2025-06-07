В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве второй день подряд вводят ограничения на движение грузовиков, сообщили в патрульной полиции столицы в субботу, пишет УНН.

Сегодня, 7-го июня, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта - сообщили в патрульной полиции в соцсетях.

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам, как указано, запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - говорится в сообщении.

О снятии ограничения сообщат отдельно.

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