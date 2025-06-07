У Києві знову обмежили рух вантажівок через спеку

У Києві другий день поспіль вводять обмеження на рух вантажівок, повідомили у патрульній поліції столиці у суботу, пише УНН.

Сьогодні, 7-го червня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту - повідомили патрульна поліція у соцмережах.

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам, як вказано, заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - ідеться у повідомленні.

Про зняття обмеження повідомлять окремо.

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