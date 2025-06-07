У Києві знову обмежили рух вантажівок через спеку
Київ • УНН
У Києві 7 червня знову обмежили рух вантажівок через спеку. Заборона діє при температурі повітря вище +28°C для транспорту масою понад 24 т.
У Києві другий день поспіль вводять обмеження на рух вантажівок, повідомили у патрульній поліції столиці у суботу, пише УНН.
Сьогодні, 7-го червня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту
Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам, як вказано, заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - ідеться у повідомленні.
Про зняття обмеження повідомлять окремо.
У Києві обмежують рух вантажівок через спеку: деталі06.06.25, 11:36 • 2080 переглядiв