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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

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У Києві знову обмежили рух вантажівок через спеку

Київ • УНН

 • 850 перегляди

У Києві 7 червня знову обмежили рух вантажівок через спеку. Заборона діє при температурі повітря вище +28°C для транспорту масою понад 24 т.

У Києві знову обмежили рух вантажівок через спеку

У Києві другий день поспіль вводять обмеження на рух вантажівок, повідомили у патрульній поліції столиці у суботу, пише УНН.

Сьогодні, 7-го червня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту

- повідомили патрульна поліція у соцмережах.

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам, як вказано, заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - ідеться у повідомленні.

Про зняття обмеження повідомлять окремо.

У Києві обмежують рух вантажівок через спеку: деталі06.06.25, 11:36 • 2080 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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