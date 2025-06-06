У Києві обмежують рух вантажівок через спеку: деталі
Київ • УНН
Сьогодні, 6 червня, у Києві ввели обмеження на рух вантажівок через спеку. Заборона стосується транспорту масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
У Києві сьогодні діють обмеження руху вантажівок через спеку. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні, 6-го червня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - зазначають у поліції.
Перечекати спекотний період водії, як вказано, можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
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