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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 5324 перегляди

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У Києві обмежують рух вантажівок через спеку: деталі

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Сьогодні, 6 червня, у Києві ввели обмеження на рух вантажівок через спеку. Заборона стосується транспорту масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

У Києві обмежують рух вантажівок через спеку: деталі

У Києві сьогодні діють обмеження руху вантажівок через спеку. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 6-го червня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - зазначають у поліції.

Перечекати спекотний період водії, як вказано, можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

В Україні 6 червня буде спекотно, але місцями пройдуть дощі з грозами06.06.25, 06:32 • 2732 перегляди

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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