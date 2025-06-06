В Киеве ограничивают движение грузовиков из-за жары: детали
Киев • УНН
Сегодня, 6 июня, в Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары. Запрет касается транспорта массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
В Киеве сегодня действуют ограничения движения грузовиков из-за жары. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 6-го июня, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и больше по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т", - отмечают в полиции.
Переждать жаркий период водители, как указано, могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
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