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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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В Киеве ограничивают движение грузовиков из-за жары: детали

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Сегодня, 6 июня, в Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары. Запрет касается транспорта массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

В Киеве ограничивают движение грузовиков из-за жары: детали

В Киеве сегодня действуют ограничения движения грузовиков из-за жары. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 6-го июня, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и больше по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т", - отмечают в полиции.

Переждать жаркий период водители, как указано, могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

В Украине 6 июня будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами06.06.25, 06:32 • 2692 просмотра

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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