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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 38552 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В Украине 6 июня будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами

Киев • УНН

 • 312 просмотра

В пятницу, 06 июня, в Украине будет жаркая погода, но в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 26-31 градус тепла.

В Украине 6 июня будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами

Погода в Украине в пятницу, 06 июня, будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле высокого атмосферного давления, на кратковременные дожди летнего характера рассчитываем местами только в северной части, днем и в западных областях.

В северной части, днем и в западных и Винницкой областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура днем составит 26 – 31 градус тепла. В Карпатах днем ожидается 20 – 25 градусов тепла.

День журналиста Украины и трансплантологии: что еще отмечают сегодня06.06.25, 05:20 • 332 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Украина
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