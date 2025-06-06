В Украине 6 июня будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами

Погода в Украине в пятницу, 06 июня, будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле высокого атмосферного давления, на кратковременные дожди летнего характера рассчитываем местами только в северной части, днем и в западных областях.

В северной части, днем и в западных и Винницкой областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура днем составит 26 – 31 градус тепла. В Карпатах днем ожидается 20 – 25 градусов тепла.

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