День журналиста Украины и трансплантологии: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 6 июня отмечается День журналиста Украины и Всемирный день трансплантологии, передает УНН.

День журналиста Украины

Сегодня, 6 июня в Украине свой профессиональный праздник отмечают журналиста. Дата была выбрана указом Президента в 1994 году в честь того, что в 1992 году именно в этот день Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) сообщил, что по состоянию на 2 июня этого года с начала полномасштабной войны рф против Украины россияне убили по меньшей мере 125 медийщиков

Среди погибших - 18 медийщиков и медийщиц, которые выполняли профессиональные обязанности и 97 представителей и представительниц медиа, которые мобилизовались в ряды Сил обороны Украины.

Всемирный день трансплантологии

Сегодня отмечается Всемирный день трансплантологии, который призван привлекать внимание к людям, которые живут с пересаженными органами или ожидают трансплантации.

Многим людям нужна трансплантация органов из-за генетических заболеваний, таких как поликистоз почек, муковисцидоз или порок сердца. Кроме того, инфекции, такие как гепатит, и хронические заболевания, такие как диабет, также приводят к необходимости трансплантации. Только в Соединенных Штатах более 100 000 человек находятся в национальном списке ожидания, и ежедневно 17 человек умирают, ожидая трансплантацию органов.

В Украине впервые провели операцию по повторной трансплантации сердца

Всемирный день борьбы с вредителями

Этот день отмечается 6 июня. Его цель - это повышение осведомленности общественности, правительства и СМИ о важной роли, которую играет отрасль борьбы с вредителями в защите здоровья, продуктов питания, имущества и окружающей среды от угроз вредителей во всем мире.

День кинотеатра под открытым небом

Именно 6 июня 1933 года американский менеджер по продажам автомобилей Ричард Холлингсхед открыл первый в мире кинотеатр под открытым небом в своем городе Кадмен.

В августе 1932 года Холлингсхед получил патент на свое изобретение, а менее чем за месяц до открытия первого в мире кинотеатра под открытым небом вторым патентом на 17 лет закрепил свое эксклюзивное право открывать такие заведения.

День Йо-Йо

Национальный День Йо-Йо отмечается 6 июня. В этот день, который также является днем рождения Дональда Ф. Данкана, который популяризировал йо-йо в Америке.

Первая популярность йо-йо пришлась на 1920-е годы. Термин "йо-йог" сейчас, по-прежнему часто используется детьми и взрослыми.

Йо-йо вероятно является второй после куклы старейшей игрушкой о которой известно человечеству.

Первые йо-йо, которые сохранились, были изготовлены из терракотовых (глиняных) дисков и найдены в Греции. Они датированы около 500 годом до нашей эры.

Церковные праздники

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Виссариона.

Мужчина родился в Египте и с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу.

За свою непоколебимую веру получил от Господа дар исцеления и чудотворения.